Caduta da un soppalco, incidente sul lavoro a Sandigliano: grave una donna

È stata trovata riversa a terra da un collega la donna di circa 50 anni rimasta ferita in un incidente sul lavoro. È successo ieri sera, intorno alle 23, in una ditta di Sandigliano.

Stando alle prime ricostruzioni, affidate alle forze dell'ordine, la donna sarebbe caduta da un soppalco, da un'altezza di quasi 3 metri, mentre stava sistemando un macchinario.

Una volta lanciato l'allarme, la biellese è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso in codice rosso. Avrebbe riportato un trauma facciale.

Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche il personale dello Spresal che dovrà accertare la dinamica dell'accaduto.