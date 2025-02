Le corse della settimana dal 10 al 16 febbraio di newsbiella.it

Dove si corre questa settimana? a Mongrando, a Valdengo e all'Oasi Zegna.

A Mongrando sabato 15 febbraio c'è in calendario la "Mongrando in Alto", alla 10° edizione, con un percorso di 5,6km conosciuta anche come laCorsaDelleTorte. Organizzata da La Vetta Running in collaborazione con la Parrocchia San Lorenzo di Mongrando, ha un costo di € 6 e l'iscrizione è sul posto il giorno della gara. RITROVO: dalle ore 14:00 presso la parrocchia di San Lorenzo a Mongrando PARTENZA: ore 15:00 PASSEGGIATA E NORDIC WALKING, ore 15:30. Responsabile Organizzativo: Linty Enrico cell. 334 899 3788. Info: sul sito della società www.lavettarunning.com

Sabato 15 febbraio si terrà la seconda edizione dell'Artignaga Snow Trail a Bielmonte nell'Oasi Zegna. Un'avventurosa corsa podistica su neve non competitiva alla quale si potrà partecipare scegliendo tra due percorsi di differente lunghezza: 10 km e 5 km. Il Ritrovo dalle ore 16.00 a Bocchetto Sessera, Ore 18:25 briefing Snow Trail 10 km e partenza ore 18:30. Iscrizione 20€; Ore 18:32 briefing Mini Snow/Ciaspolata 5km e partenza ore 18:35 iscrizione 10€ INFORMAZIONI e PREISCRIZIONI. Per maggiori informazioni e iscrizioni traildeiparchi.it

Domenica 16 febbraio a Valdengo si corre invece la 4ª edizione Cross di Valdengo, gara di corsa campestre valida come Trofeo Piemonte Cross giovanile, CDS Regionale Giovanile, Prova selezione rappresentativa CM/CF, organizzata da Winter Brich Valdengo ASD. Quota iscrizione: 2€ Esordienti - 3€ Ragazzi/e , Cadetti/e. Le iscrizioni sono obbligatorie entro le ore 23.59 giovedì 13 febbraio sul sito Irunning. Non saranno possibili iscrizioni direttamente in loco il giorno della gara. Il ritrovo è alle ore 8.30 presso il centro sportivo comunale in Via Libertà, 30 a Valdengo(BI) ORARIO INDICATIVO GARE E DISTANZE Ore 10.30 Cadetti Km 3; Ore 11.00 Cadette Km 2; Ore 11.30 Ragazzi Km 1.200; Ore 12.00 Ragazze Km 1.200; Ore 12.15 EM10/EF10 m 800; Ore 12.30 EM8/EF8 m 600; Ore 12.45 EM5/EF5 m 400;

Responsabile organizzativo Walter Cigana 3288831413. Per tutte le informazioni inerenti, tracciati percorsi, parcheggi, come raggiungerci consultate il sito www.winterbrichtrail.it