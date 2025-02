A Città Studi il convegno "Space Economy", un'importante occasione di approfondimento su un settore in evoluzione FOTO di Paolo Rosazza Pela

Venerdì sera, 7 febbraio, alle 20:30, presso Città Studi di Biella, si è tenuto un partecipato Forum sulla "Space Economy", una nuova visione dell'economia legata alle opportunità offerte dal settore spaziale. L'evento ha registrato un crescente interesse per le implicazioni tecnologiche ed economiche dello spazio nella vita quotidiana.

A guidare il dibattito sono stati la dott.ssa Sara Garino, astrofisico e capo dell'ufficio legislativo della Presidenza della Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati, e il dott. Stefano Gualandris, consigliere per il settore aerospaziale e difesa del Ministero dell’Economia, oltre che membro del consiglio di amministrazione dell’Agenzia Spaziale Italiana. A moderare l'incontro è stato Roberto Simonetti.

Durante il forum, i relatori hanno approfondito il ruolo sempre più centrale della Space Economy nello sviluppo economico e tecnologico globale, analizzando le prospettive future e le implicazioni per l'Italia. Il pubblico ha partecipato attivamente con domande stimolanti, toccando temi cruciali come l'influenza delle tecnologie spaziali nella vita di tutti i giorni, l'impatto sull'economia mondiale e le sfide che il settore aerospaziale dovrà affrontare nei prossimi anni.

L’evento ha offerto un'importante occasione di confronto e approfondimento su un settore in continua evoluzione, sottolineando come l’esplorazione e l’uso dello spazio non siano più solo una frontiera scientifica, ma una realtà economica concreta con ricadute significative sulla società.