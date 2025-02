Space economy, se ne parla a Città Studi: "Facciamoci trovare pronti, il futuro è adesso!".

Da sempre l’Uomo è stato un viaggiatore, teso alla scoperta di nuove realtà. E oggi il nuovo mondo da scoprire e vivere è lo Spazio, già decisivo in diversi settori, dalle telecomunicazioni alla meteorologia, dalla difesa al geoposizionamento, il tutto racchiuso in una nuova definizione di economia: la Space Economy.

Ecco, quindi, la ricerca per l’agricoltura finalizzata alla produzione spaziale del cibo, per le costruzioni e la produzione nello spazio con l’industria estrattiva sulla Luna, su Marte, sugli asteroidi alla ricerca di acqua, elio-3, terre rare e metalli preziosi, di biocarburanti e giardini idroponici per la creazione di un habitat spaziale sostenibile a lungo termine. In campo climatico, utilizzando l’energia di fusione solare per deindustrializzare la Terra, per mitigare il riscaldamento globale e la realizzazione di parchi solari spaziali. In campo sanitario, implementando la telemedicina, la telesalute e lo sviluppo della ricerca scientifica. Non ultimi, il turismo spaziale - già attivo ai giorni nostri - e l’uso integrato delle costellazioni satellitari ai fini di difesa e sicurezza, per le telecomunicazioni e l’intelligence. Il tutto consolidando la cosiddetta Space diplomacy, nuovo sistema di rapporti politici nella gestione del potere degli Stati nazionali.

In Italia la percezione dell’importanza dello Spazio sulla vita di tutti i giorni - e di conseguenza sulla necessità di proteggere gli assetti orbitali - è in generale bassa.

Ecco perché abbiamo ritenuto utile proporre VENERDÌ 7 FEBBRAIO alle ore 20:30 a Città Studi di Biella un forum pubblico a ingresso libero, con personalità che studiano e si occupano di questi argomenti: la dott.ssa Sara Garino, Astrofisico capoufficio legislativo Presidenza Commissione Attività Produttive della Camera dei deputati e il Dott. Stefano Gualandris, Consigliere per il settore aerospaziale e difesa del Ministero dell’Economia, nonché membro del consiglio di amministrazione dell’Agenzia Spaziale Italiana.

Invitiamo quindi tutti coloro che sono affascinati dalla scoperta dell’Universo a partecipare alla serata oltre che per ascoltare, anche per approfondire il dibattito, proponendo riflessioni e domande.

Trump nel suo discorso di insediamento ha detto che la bandiera americana sarà issata su Marte. Quando nel 1962 Kennedy disse “scegliamo di andare sulla Luna”, Amstrong camminò sul suo suolo sette anni dopo.

Facciamoci trovare pronti, il futuro è adesso!