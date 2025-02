Calcio, prosegue il buon momento della Juve Next Gen: Benevento al tappeto con Guerra e Adzic (foto di Enrico Eletto per newsbiella.it)

E chi la ferma più. Non conosce freni la marcia della Juventus Next Gen che, al Pozzo di Biella, ha battuto 2 a 0 il Benevento con le reti di Guerra e Adzic. Per i bianconeri si tratta dell'undicesimo risultato utile consecutivo della gestione Brambilla, che vale il 12° posto del girone, con 9 vittorie e 7 pareggi su 26 gare in totale fin qui disputate.