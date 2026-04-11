Su Nuraghe Calcio Biella vince in rimonta: 3-2 a Pizza Flash

Lunedì 30 aprile, sul sintetico del centro sportivo Openkinetik di Vigliano Biellese, “Su Nuraghe Calcio Biella” ha conquistato una vittoria di grande peso, superando 3-2 “Pizza Flash” al termine di una sfida intensa e combattuta fino all’ultimo.

La formazione biellese, espressione sportiva del Circolo Culturale Sardo "Su Nuraghe", presieduto da Battista Saiu, è scesa in campo con una struttura societaria ben definita: Gaspare Carmona nel ruolo di direttore sportivo e Andrea Savoi alla guida tecnica. Un’organizzazione solida, sostenuta anche dalla presenza costante a bordo campo del massaggiatore Filippo Gugliotta, del responsabile logistico Gaetano Pitarresi e del guardarobiere Alessandro Biasini, figure fondamentali per la gestione della squadra.

Il campionato provinciale, sempre più seguito sul territorio, è promosso da Ricreativo Calcio Biella in collaborazione con A.S.C. – Attività Sportive Confederate, organismo riconosciuto dal CONI e presieduto da Pino Lopez. Una sinergia che contribuisce a valorizzare lo sport dilettantistico, offrendo un contesto competitivo ma al tempo stesso aggregativo.

Sul campo, il confronto con “Pizza Flash”, capitanata da Jacopo Verrastro e guidata da Simone Osiliero con Damiano Platini in panchina, si è sviluppato su ritmi elevati. Continui capovolgimenti di fronte e grande intensità agonistica hanno caratterizzato una gara resa ancora più incandescente dalle decisioni arbitrali di Nadir Vargiolu. Il direttore di gara ha infatti estratto un cartellino rosso per parte, costringendo entrambe le squadre a proseguire in inferiorità numerica. Provvedimenti che hanno generato proteste dagli spalti e qualche malumore nelle panchine, ritenuti da molti eccessivamente severi.

Sul piano realizzativo, “Pizza Flash” è andata a segno con Marco Gozzi e Mattia La Vecchia. Per “Su Nuraghe Calcio Biella”, riconoscibile per l’emblema dei Quattro Mori sul petto, è stato Daniel Chiarello ad aprire le marcature, mentre il capitano Manuel Pizzo ha firmato la doppietta decisiva, confermandosi uomo chiave della squadra.

Grazie a questo successo, la compagine biellese consolida la propria posizione nelle zone alte della classifica, alle spalle della capolista “Real Maggese”, con “Giullari di Corte” e “Nottingham Forest” pronte a sfruttare ogni passo falso.

Archiviata la pausa pasquale, il prossimo impegno è fissato per lunedì 13 maggio alle ore 21:00, ancora sul terreno di Vigliano Biellese, dove “Su Nuraghe Calcio Biella” affronterà “Inazuma Seven” in un match che potrebbe rivelarsi determinante per il prosieguo della stagione.