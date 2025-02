Riparte il Premio Biella Letteratura e Industria con una nuova edizione, la XXIV, dedicata alla NARRATIVA.

Il Premio Biella Letteratura e Industria, organizzato e promosso da Città Studi Biella, è il primo premio italiano dedicato a romanzi e saggi capaci di cogliere le trasformazioni in atto dal punto di vista economico e sociale e di indagare i rapporti tra cultura di impresa e letteratura.

Un riconoscimento che è confermato anche dall’attenzione che la stampa nazionale riserva ad ogni edizione del Premio, e dai numeri sempre in crescita della Community di lettori, con alti livelli di interazione e di seguito attraverso le pagine Social del Premio Biella Letteratura e Industria.

Il Premio è destinato a un’opera di autore italiano o straniero in traduzione italiana e, ad anni alterni, premia opere di Narrativa o Saggistica.

La XXIV edizione è dedicata alle opere di NARRATIVA pubblicate tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024. La scadenza per l’invio delle opere è il 14 marzo 2025.

Tra le novità di questa edizione, l’ingresso in giuria di Alessandra Tedesco, giornalista di Radio 24 - Il Sole 24ore e conduttrice del programma Il cacciatore di libri, in onda ogni sabato, in cui intervista autori e autrici di romanzi italiani e stranieri. Dopo essersi laureata in Scienze politiche all’Università di Bari, ha frequentato a Milano l’IFG, Istituto per la Formazione al Giornalismo. Ha lavorato e collaborato per radio (Italia Radio e Cnr), quotidiani (Avvenire), settimanali (Donna Moderna), tv (Mediaset). È consulente editoriale per la Rassegna letteraria di Vigevano.

Il 2025 segna il passaggio di testimone alla Presidenza della Giuria del Premio, da Pier Francesco Gasparetto ai due vice presidenti Alberto Sinigaglia e Claudio Bermond. A partire dall’edizione di quest’anno si alterneranno alla presidenza e vicepresidenza della giuria a seconda della sezione specifica dell’edizione: Claudio Bermond per la Saggistica, Alberto Sinigaglia per la narrativa.

A selezionare la rosa dei finalisti di questa XXIV dedicata alla Narrativa, la Giuria presieduta da Alberto Sinigaglia (giornalista, presidente della Fondazione Polo del '900 di Torino, della Fondazione Filippo Burzio e del Consiglio scientifico della Fondazione Cesare Pavese) affiancato da Claudio Bermond (docente universitario, vice presidente di Giuria), Paola Borgna (docente universitaria), Ida Bozzi (autrice, cronista culturale), Paolo Bricco (giornalista e saggista), Loredana Lipperini (scrittrice, giornalista e conduttrice radiofonica), Sergio Pent (scrittore) e Tiziano Toracca (docente universitario) oltre alla già citata Alessandra Tedesco (giornalista).

I nomi degli autori finalisti saranno resi noti e presentati al pubblico in occasione della loro premiazione sabato 7 giugno 2025 presso la Biblioteca Civica di Biella.

All’autore dell’opera vincitrice verrà assegnato un premio di Euro 5.000, e ai quattro finalisti un premio di Euro 1000.

www.biellaletteraturaindustria.it per scaricare il nuovo bando