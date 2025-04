XXIV edizione del Premio Biella Letteratura e Industria, oltre 30 i titoli iscritti al concorso

Si è da poco chiuso il bando della XXIV edizione del Premio Biella Letteratura e Industria, organizzato e promosso da Città Studi Biella, con un’ottima risposta da parte degli editori, dalle major agli indipendenti.

Sono oltre 30 infatti i titoli iscritti al concorso, e che ora saranno oggetto delle valutazioni della Giuria presieduta per questa edizione da Alberto Sinigaglia (giornalista, presidente della Fondazione Polo del '900 di Torino, della Fondazione Filippo Burzio e del Consiglio scientifico della Fondazione Cesare Pavese) affiancato da Claudio Bermond (docente universitario, vice presidente di Giuria), Paola Borgna (docente universitaria), Ida Bozzi (autrice, cronista culturale), Paolo Bricco (giornalista e saggista), Loredana Lipperini (scrittrice, giornalista e conduttrice radiofonica), Sergio Pent (scrittore, ) dal nuovo membro di giuria Alessandra Tedesco (giornalista) e Tiziano Toracca (docente universitario).

Da quest’anno, lo ricordiamo, la Giuria del Premio Biella sarà presieduta alternativamente, a seconda della sezione specifica dell’edizione, da Claudio Bermond per la Saggistica e Alberto Sinigaglia per la Narrativa.

Un importante riconoscimento al Premio Biella Letteratura e Industria, osservatorio privilegiato per comprendere e interpretare le trasformazioni del mondo del lavoro nella società italiana, è stato l’invito a partecipare al convegno “L’industria si mostra. Musei industriali di Torino e del Piemonte”, che si è svolto a Torino il 31 marzo u.s. presso l’Archivio di Stato.

Un’opportunità per approfondire il rapporto tra letteratura e impresa, indagando come i racconti possano restituire la memoria del lavoro e il cambiamento del mondo industriale. A rappresentare il Premio è stata chiamata la direttrice Mariangela Gasparetto.

Raccontare il lavoro in un mondo che cambia: Il Premio Biella tra letteratura e impresa: questo il titolo del suo intervento tenuto davanti a una platea composta da operatori culturali particolarmente sensibili al mondo delle imprese italiane, e ai rappresentanti dei Musei aziendali del Piemonte.

L’evento è stato promosso da ISMEL, in collaborazione con Archivio di Stato di Torino, Camera di Commercio di Torino e Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura.

Al convegno erano presenti alcuni dei marchi piemontesi più iconici, tra cui le Penne Aurora, un’azienda che da oltre cento anni è simbolo del design italiano tra gli oggetti per la scrittura.

In occasione della nuova edizione del Premio Biella Letteratura e Industria, Penne Aurora consegnerà in premio ai vincitori una penna personalizzata.

Come da bando, all’autore dell’opera vincitrice verrà assegnato un premio di Euro 5.000, e ai quattro finalisti un premio di Euro 1000.

Lo avevamo già annunciato: Il Premio Biella XXIV edizione si arricchisce di una nuova sezione: PREMIO SPECIALE ORANGEPIX, Web Agency e Software House che da sempre affianca il Premio come Sponsor. Il premio in questo caso consisterà nella progettazione e realizzazione di un sito dedicato all’autore vincitore di questa sezione.

Le opere iscritte potranno concorrere anche per le sezioni:

Premio opera straniera

Premio della Giuria dei lettori

Il Premio Lions Bugella Civitas, VII edizione, invece premia i lettori e le migliori recensioni alle opere finaliste.

Confermata anche la collaborazione con il CAI Biella attraverso la Sezione dedicata alla Montagna.

La cerimonia conclusiva del premio Biella Letteratura e Industria con la premiazione dei vincitori di tutte le sezioni si terrà sabato 22 novembre 2025 all’Auditorium di Città Studi, Biella.

Il Premio Biella Letteratura e Industria è promosso e organizzato da Città Studi Biella con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e del Comune di Biella, nell’ambito delle iniziative di Biella Città Creativa dell’Unesco. Collaborano al Premio il Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese, l’Associazione l’Uomo e l’Arte, la compagnia Carovana, Number One, Scrittori a Domicilio, la Società Dante Alighieri. Dal 2016 il Premio ha come partner i Rotary Club del Biellese e, dal 2019, il Lions Bugella Civitas. Il Premio annovera tra gli sponsor l’Unione Industriale Biellese, la società di acque minerali Lauretana, la società di servizi Yukon Housing, l’azienda tessile Vitale Barberis Canonico, Biver Banca, la società di comunicazione OrangePix, l’azienda PMI Stampi e stampaggio materie plastiche e gomma, Robinson, società di consulenze e servizi per le imprese, e Mondoffice, azienda specialista di soluzioni per i luoghi di lavoro. A questa lista si aggiunge da quest’anno anche il prestigioso marchio Aurora Penne, che con la consegna ai finalisti vincitori di una penna personalizzata aiuta a scrivere il futuro delle imprese italiane.

L’iniziativa rientra nella “Settimana della Cultura di Impresa”, manifestazione nazionale promossa da Confindustria.