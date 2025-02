A Sagliano il tuo rifugio di charme tra natura e panorama mozzafiato FOTO e VIDEO

Svegliarsi alla mattina con la prima luce del sole e aprire gli occhi e vedere le montagne, trovarsi immersi nel verde, in una favola, nel più completo relax ad appena 15 minuti dalla città. E' una realtà e può essere la tua realtà. Immersa nel verde delle colline biellesi, a Sagliano, in frazione Casale, è in vendita una caratteristica baita di montagna in pietra, completamente indipendente e affacciata su una valle dal panorama mozzafiato.

L'immobile si sviluppa su tre livelli, ciascuno di circa 35 metri quadrati, e necessita di un intervento di ristrutturazione. Tuttavia, la proprietà viene venduta con una bozza di progetto già elaborata, che prevede la possibilità di ampliamento fino al 20% della superficie esistente, che ti permette di immaginarti nella tua casa da sogno.

A rendere ancora più interessante la proposta è l’ampio terreno circostante, che si estende per circa 1.200 metri quadrati, offrendo spazio e privacy in un contesto naturale di grande fascino, completamente immerso nella natura.

Un’opportunità unica per chi desidera realizzare la propria casa in montagna, in un ambiente tranquillo e incontaminato, ma al tempo stesso non lontano dalla città con tutti i servizi a portata di mano.

Per informazioni telefonare ai numeri 015.8132945, 380.2424003, 339 665 9138 o scrivere a info@studioerremme.it

pagina Facebook

pagina Instagram