Cerchi casa in affitto, vuoi comprare o vendere? La soluzione è Studio ErrEmmE, di Alessandra e Andrea

“La casa è un bene primario e il settore immobiliare è un termometro economico per un territorio. E proprio per questo vogliamo dare il nostro contributo con professionalità e competenza ai biellesi e a chi arriva da fuori zona”. Sono risoluti Alessandra Mazza e Andrea Rossi, che da poco hanno inaugurato Studio ErrEmmE, una nuova agenzia a Biella, dopo aver chiuso la Param dove hanno lavorato assieme per circa 5 anni. “La Param era un'agenzia conosciuta, ma era da tanti anni che c'era e non era nata da un nostro progetto. Noi vogliamo guardare avanti e dare il nostro contributo al territorio e non solo, offrire servizi nuovi e a 360° a tutti quelli che si rivolgono a noi”.

Andrea e Alessandra cosa trova chi si rivolge a voi?

“L'idea è quella di dare un servizio nuovo e completo ai nostri clienti, a chi decide di affidarsi a noi. Studio ErrEmmE li assiste dal primo momento – spiegano -, da quando vengono a vedere una casa o vogliono venderla, a quando l'hanno comprata o venduta. Li assistiamo durante le trattative con la banca, gli mettiamo a disposizione professionisti competenti con i quali lavoriamo da anni. Hanno bisogno di fare piccole ristrutturazioni? Hanno bisogno di chi controlla se la casa è in regola con le normative vigenti? Noi siamo a fianco a loro passo dopo passo”.

Da quando siete nel settore e quanto è importanza la competenza?

“Noi lavoriamo assieme da quando avevamo riaperto la Param – spiegano Alessandra e Andrea – circa 5 anni or sono, ma tutte e due siamo nel settore da una ventina. Con il tempo l'immobiliare è cambiato ed è fondamentale affidarsi a una persona competente anche solo per affittare un appartamento. Le leggi urbanistiche vengono modificate continuamente e sono molto severe. Se non fai attenzione e non sei del mestiere, rischi di trovarti magari anche dopo anni con qualcuno che si rivale su di te perchè l'operazione non era in regola per qualche piccolo cavillo. Non ci si può improvvisare in questo mestiere. Si devono fare tutta una serie di controlli sugli immobili che non possono essere trascurati in nessun dettaglio”.

Dove si trovano gli immobili che trattate?

“Trattiamo immobili a Biella, fuori Provincia e abbiamo clienti che arrivano anche da Belgio, Germania, Paesi Bassi”, spiegano. “Lavoriamo con i social e abbiamo un sito internet veloce e semplice da usare. Oggi la praticità è tutto. Cerchi una casa? Vai su internet. E noi ci siamo, anche sui più importanti siti del settore”.

Il cliente è al centro dell'attenzione di Studio ErrEmmE

“Il nostro obiettivo è dare un servizio ottimale a 360° a chi si rivolge a noi – concludono - . Assistere e tutelare queste persone in ogni modo possibile. Per noi il cliente viene prima di tutto. Se è soddisfatto ritorna o ti raccomanda ai suoi conoscenti, e per noi conta anche questo. E' tutta una questione di fiducia, come quella che abbiamo noi nei confronti delle persone alle quali ci rivolgiamo per assisterli passo dopo passo in tutte le loro operazioni”.