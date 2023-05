Vuoi comprare casa e non sai se “con” o “senza” giardino? Tra le proposte di Studio ErrEmme c'è una magnifica villa a Piverone

Stai pensando di comprare casa, ma il dilemma è con o senza giardino? Dalle foto che si vedono negli annunci quelle con un angolo verde ti fanno venire in mente momenti di relax lontano dal lavoro, ma anche cene tranquille o in compagnia di amici, grigliate alla domenica. Se hai figli ancora meglio: un bello spazio dove poter mettere qualche gioco per loro e lasciarli divertire lontano dalla televisione è il top. E che dire se si ha un animale domestico? Per i nostri amici pelosi è un evidente vantaggio psicologico e per voi una maggiore sicurezza per la loro salute.