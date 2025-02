La terra trema sul confine francese: in due mesi 70 episodi sismici avvertiti nelle valli piemontesi

Scossa di terremoto nella serata di ieri, giovedì 6 febbraio, sul territorio francese, ma avvertita anche nelle vallate piemontesi. I sismografi dell’Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia hanno rilevato un sisma avvenuto poco prima delle 21 sulle Alpi Marittime nel territorio di Barcellonette.

Il terremoto è avvenuto a circa 10 km di profondità e con una magnitudo di 1.9. La scossa è stata avvertita in diversi comuni della Valle Maira e Varaita, ma anche nel pinerolese e in Alta Val di Susa. Non si registrano danni ad abitazioni. Il confine con la Francia negli ultimi mesi ha fatto registrare diversi episodi sismici.

A dicembre 2024, oltre quaranta episodi sismici. Il più forte lo scorso 9 dicembre con una magnitudo di 3.8, la quarta scossa più forte tra le 1.003 registrate nell’area dal 1985 a oggi. Il primo mese del 2025 si è invece chiuso con 30 scosse di terremoto nel territorio di Acceglio, e in quello al confine con la Francia.