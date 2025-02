Camion incastrato a Sandigliano, in corso operazioni di rimozione (foto di Davide Finatti per newsbiella.it)

È in corso un'operazione di recupero di un camion che, per cause da accertare, è rimasto in parte incastrato fuori dalla sede stradale.

È successo poco prima delle 18.30 di oggi, 7 febbraio, in via Casale, nel comune di Sandigliano. Sul posto i Vigili del Fuoco e una gru per la rimozione del mezzo pesante. Non risultano esserci feriti.

La strada è al momento chiusa e il traffico deviato verso altre direzioni.