TeamVolley, trasferta a Settimo: l'obiettivo è ripartire

Seconda trasferta del 2025 per il Bonprix TeamVolley, ancora una volta alla periferia torinese. Le biancoblù vogliono cancellare l’ultimo passo falso nel girone nazionale di Serie B2, ma farlo in casa della Pallavolo Lilliput di Settimo non sarà affatto semplice. Si gioca sabato al PalaSanBenigno, primo servizio alle 21.

Il commento del vice-allenatore Paolo Salussolia: «Gli ingredienti necessari per portare a casa la vittoria saranno diversi: carattere, caparbietà, solidità mentale, attenzione ed intensità in fase break. Rendiamo visita ad una squadra che – se dovesse vincere – ci sorpasserebbe in classifica, facendo un passo avanti enorme verso la salvezza. Lilliput è reduce da una pesante vittoria esterna nello scontro diretto contro il Cus Pavia e ci attende in un catino tradizionalmente bollente come il PalaSanBenigno. Saranno pronte a sfoderare caratteristiche ben definite, poggiando su individualità di livello. Sarà d’obbligo farsi trovare pronte, tramite una settimana all’insegna degli “ingredienti” sopracitati. Abbiamo le qualità - confermate a tratti anche sabato scorso - per tornare a vincere sfide di questo tipo in trasferta. Abbiamo ancora margine di crescita e soddisfazioni da toglierci».

Aggiunge capitan Alessia Diego: «Sicuramente, una partita da non sottovalutare. Affrontiamo una squadra che ha recuperato una giocatrice importante, assente all’andata per infortunio. Sono sotto di noi in classifica di soli due punti, ci aspettiamo una gara combattuta e il risultato non sarà (come non lo è mai) scontato. Dovremo per di più combattere su un campo complicato, in un palazzetto ben diverso dal nostro: è molto piccolo, il soffitto non è alto come a Lessona. Sarà importante prendere fin da subito le misure, aggredendo in modo particolare in battuta».