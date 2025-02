Zubiena, 79enne trovato senza vita in casa, foto archivio

Un'altra tragedia si è consumata tra le mura domestiche, a Zubiena.

Un uomo di 79anni è stato trovato senza vita all'interno della sua abitazione, a Casale Molini 22.

Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 20,30. Ad aprire la porta della casa alla presenza dei Carabinieri di Mongrando sono stati i Vigili del Fuoco, che quando sono entrati hanno trovato l'uomo a terra, per lui non c'è purtroppo stato più nulla da fare.

Il personale medico non ha potuto che constatarne la morte per cause naturali e la salma è stata affidata ai famigliari.