Su Nuraghe Calcio Biella vince 4-2 in allenamento contro “Paris Saint Gennar”

Nonostante le condizioni climatiche, continuano a scendere in campo le formazioni giovanili biellesi durante il periodo di sosta tra il girone d’andata e quello di ritorno del campionato provinciale organizzato da “R” (Ricreativo Calcio Biella) e A.S.C. (Attività Sportive Confederate) di Biella, Ente di promozione sportiva presieduto da Pino Lopez, riconosciuto e patrocinato dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).

Nel ciclo di incontri amichevoli organizzati dal dinamico dirigente responsabile Gaspare Carmona di “Su Nuraghe Calcio Biella”, diverse le squadre invitate al confronto. In quello svoltosi martedì 28 gennaio a Vigliano Biellese, i ragazzi con le insegne dei Quattro Mori sul cuore hanno vinto 4-2 contro “Paris Saint Gennar” con 2 gol messi in rete da Lorenzo Cremonte, 1 da Fabio Martinetti e 1 da Riccardo Corda. “Bravi ragazzi! – scrive sul social l’allenatore Andrea Savoi – ottima partita e sprazzi direi anche di bel gioco, condito da una vittoria che fa morale”.

E conclude: “Avanti così”. Vittoria di squadra grazie alla nutrita rosa di atleti motivati, preparati dal massaggiatore Filippo Gugliotta, sostenuti e coccolati anche da quei giocatori che, sebbene fermi per infortuni, sono impegnati a fianco dei colleghi nei ruoli di vivandiere e guardarobiere in attesa di poter scendere di nuovo in campo.

Nel ricco programma di allenamenti, il prossimo incontro si disputerà lunedì 3 febbraio, contro il “Birra Real”, formazione che milita nel girone “B” del Campionato provinciale. Appuntamento alle 21, presso il Centro Sportivo “Openkinetik” di corso Avilianum, 1, di Vigliano Biellese