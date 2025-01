Calcio, la Biellese torna a giocare al Pozzo: sarà nel derby con il Borgosesia

La Biellese torna nel suo stadio. Il prossimo 9 marzo la formazione laniera affronterà sul rettangolo di gioco il Borgosesia nel derby di Eccellenza al Pozzo La Marmora di Biella.

L'annuncio è arrivato questa mattina, 29 gennaio, a Palazzo Oropa, nel corso di una conferenza stampa congiunta con l'amministrazione comunale e i vertici della società bianconera. “Siamo contenti di dire che la Biellese torna nella sua casa – spiega l'assessore allo Sport Giacomo Moscarola – La richiesta è stata inviata alla Juventus ed è stata accolta positivamente. Sarà una giornata speciale, ci auguriamo che lo stadio si riempia di tifosi. L'impianto è stato totalmente modernizzato con opere e interventi importanti ed è pronto per la Serie C”. Sulla stessa linea d'onda anche il sindaco Marzio Olivero: “Si è aperta una stagione nuova per lo sport locale. Siamo fortunati ad avere realtà importanti, come la Biellese, con cui il confronto è stato continuo e costante”.

Nel corso dell'incontro con la stampa locale, ha preso la parola anche il presidente Alessandro Blotto: “La Biellese è nel cuore. C'è stato finora un bel lavoro di squadra e il dialogo è particolarmente fattivo con il Comune. L'obiettivo principale è riportare la Biellese ai cittadini biellesi. Questo è il primo passo”. Concorde anche il tecnico Luca Prina, già protagonista di grandi imprese storiche, da Biella fino alla Virtus Entella e oltre: “Il momento è da sfruttare appieno, si vedono fatti e non parole e c'è la percezione che qualcosa è cambiato. C'è il desiderio di mostrare che Biella ha contenuti e valori e che esiste la potenzialità di andare oltre i nostri limiti. Tornare al Pozzo dà sicuramente emozioni e sensazioni incredibili, c'è l'obiettivo tecnico di tornare in categorie superiori e di valorizzare i ragazzi del nostro territorio trasmettendo loro i nostri valori”.

Infine, a domanda precisa se la Biellese giocherà anche nella prossima stagione al Pozzo, la risposta è arrivata per bocca dell'assessore Moscarola: “Ringrazio la Juventus che ci ha concesso di poter disputare questa partita al Pozzo, il dialogo con loro è costante. Sanno perfettamente che se la Biellese salisse di categoria, la stessa è titolata a giocare allo stadio. Così, non potendo avere tre campionati e altrettante squadre sullo stesso campo, la Juve farà le sue valutazioni ma da tempo sono già stati informati e la collaborazione con loro resta assolutamente proficua”.