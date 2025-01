Alla Juve vengono i "tre minuti" e punisce l’Inter conquistando la regular season FOTO

Alla Juve bastano tre minuti per chiudere la pratica Inter e di fatto vincere la regular season del campionato di serie A. L’Inter dietro in classifica di soli quattro punti doveva battere le bianconere e sperare nelle ultime due partite per sovvertire la classifica. Cantore e Girelli i marcatori delle reti bianconere arrivate al 27 e al 29 del primo tempo al termine di due azioni corali ben sviluppate in velocità. Sofia Cantore con un tiro sotto l’incrocio ha aperto le danze mentre la seconda rete arrivava grazie a una Bonansea decisamente in palla e in grado di fornire un assist delizioso per Girelli che ha punito il portiere dell’Inter Runasdottir sotto misura. Gran primo tempo delle bianconere più aggressive e determinate, mentre nella ripresa hanno alzato il piede dall’acceleratore permettendo all’Inter di rendersi pericolosa in qualche occasione. Inter che nelle quindici partite precedenti aveva subito solo 8 reti, ma al Lamarmora la Juve ha dimostrato di essere la padrona di questo campionato e, se avesse voluto, di rimpinguare il bottino di marcature.