Salussola Volley, battuta d’arresto a Novara ma la squadra è pronta a rifarsi

Salussola Volley ha affrontato la trasferta a Novara, subendo una sconfitta per 3-1; nonostante la determinazione e l’impegno la squadra di casa ha avuto la meglio.

Le prestazioni di Carlo Giordani e Filippo Vigna, al suo debutto in squadra, sono state particolarmente brillanti. Tuttavia, la stanchezza accumulata e alcuni punti conquistati in extremis dagli avversari hanno pesato sull’esito finale dell’incontro. Questa piccola battuta d’arresto non scalfisce però il morale dei ragazzi, che sono già pronti a rifarsi.

Venerdì 24 gennaio, il Salussola Volley tornerà in campo per la gara di ritorno, questa volta davanti al proprio pubblico. L'invito ai tifosi è di sostenere la squadra in questa importante sfida.