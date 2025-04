TeamVolley Coppa Primavera: i risultati dell’Under 15.

Coach Marco ALLORTO: «Prima partita di Coppa Primavera e primo passo falso. Non siamo scese in campo con quella grinta e quella convinzione che ci avevano contraddistinto nei mesi precedenti, durante il campionato. Abbiamo invece pagato, in maniera esagerata, la lunga pausa tra l’ultima partita dell’Under14 e l’inizio di questo torneo. Alla fine, possiamo soltanto recitare il “Mea Culpa”: dobbiamo ritornare a lavorare in palestra per cercare di recuperare quel ritmo-partita che non siamo riuscite a trovare a Vercelli».