Troppi errori per Bonprix TeamVolley, alla fine passa la Fenera

Alti e bassi, fiammate e black-out. Le ragazzine della Fenera Chieri mettono alla frusta il Bonprix TeamVolley e diventano la seconda squadra ad espugnare Lessona in questa stagione di Serie B2 nazionale. Il risultato finale è un 3-2 per le torinesi, offensivamente devastanti.

Solito 6+1 per coach Fabrizio Preziosa: Caimi palleggio e Filippini opposto, capitan Diego e Gualinetti in banda, Fizzotti libero con Fallarini e Bonini al centro. Buona (ma nemmeno eccezionale) partenza del Bonprix nel primo set: sul 3-0 la panchina ospite spende il più repentino dei time-out. Le lessonesi tengono comunque con serenità il vantaggio, nonostante l’ovvia crescita di Chieri. Sul 13-6 è di nuovo time-out per le avversarie, che stentano a mettere insieme le azioni. I cambi delle torinesi rianimano il parziale, ma il TeamVolley trova valide contromosse. Caimi fa spostare la difesa di Chieri e inventa di secondo tocco il 20-12. La Fenera trova i punti soprattutto a muro. Un loro pasticcio in ricezione sancisce il 25-15, un’azione che rispecchia perfettamente l’andamento del parziale.

Seconda frazione scandita dagli errori del Bonprix, tre volte avanti e altrettante ripreso. Chieri si infila nelle crepe e scappa sul 3-7, finché Diego non spezza il parziale. Le biancoblù si sistemano e sorpassano sul 9-8, risultato sul quale il tecnico della Fenera richiama a bordo campo la truppa. Il TeamVolley alterna alti e bassi e si porta dietro le torinesi, che sul 16-17 tornano avanti e costringono coach Preziosa al time-out. Con fatica Filippini pareggia, poi Bonini pesca il jolly in battuta. Chieri continua a funzionare bene a muro e sul 19-21 la panchina biancoblù riferma il gioco. Non serve: la Fenera non sbaglia un colpo e rimette il match in bolla sul 20-25. Terzo set: gli scambi si allungano e le torinesi danno la sensazione di averne di più. Gli attacchi del TeamVolley non passano e le avversarie affondano al primo tentativo. Proprio nel punto più basso della serata, un paio di buone difese rialzano la pressione arteriosa al Bonprix: un murone di Filippini forza il primo tempo della Fenera sul 7-4, al ritorno in campo Gualinetti si sblocca con l’ace al servizio. Come si è accesa, Chieri si rispegne ed è ancora una volta un muro a portare al secondo time-out avversario sul 10-4. Una diagonale di Diego sancisce il 13-4, ma il parzialone si esaurisce sul 9-0.

La sagra degli errori di Chieri continua e il Bonprix si adegua. Sul 20-11 Spinello rileva Fizzotti. La frazione intanto scivola via: un’infrazione torinese costa il 25-15, ma il gap poteva essere anche maggiore. Il quarto set vede il TeamVolley riproporre la formazione iniziale e Fizzotti battezza il campo con un paio di difese da applausi. La Fenera però preme di nuovo “on” e vola sullo 0-3. Per quanto ci provino le biancoblù non riescono a ricucire quel gap: Preziosa spende il primo tempo sul 6-10 perché l’odore di tie-break ristagna nel palazzetto. Sul 9-15 Biasin rileva Diego e si registra una minima reazione che porta lo staff torinese a fermare la partita sul 12-16. Gli scambi lunghi (ma più che altro i centimetri e la verde età) continuano a premiare la Fenera: coach Preziosa mette le mani a “T” sul 12-18 perché l’inerzia è segnata e l’attacco non rende. Il 19-25 è meritato.

Gira la roulette: les jeux sont faits, rien ne va plus. Il primo equilibrio del tie-break si spezza dopo un agonico punto del TeamVolley che vale il 5-3, subito sottolineato da una bella diagonale di Gualinetti. Si cambia campo sull’8-6 per il Bonprix e in battuta Caimi pizzica la rete per l’ace dell’immediato time-out torinese. Funziona: tre punti di fila, 9 pari e tempo anche per il TeamVolley. Purtroppo è di nuovo notte fonda, gioco ancora fermo sul 9-11. Sotto-rete c’è solo la Fenera, che tiene vive le lessonesi con qualche regalo. Diego impatta sul 13 pari, ma finisce comunque 13-15.

Commenta Coach Fabrizio Preziosa: “I risultati dipendono da quello che facciamo in campo. Rispetto ad altre partite recenti, l’obiettivo questa volta era quello di cercare di togliere qualità alle componenti offensive avversarie, notevoli anche in battuta e a muro. Un insieme di caratteristiche abbastanza anomalo, che ci ha fatto lavorare su traiettorie un po’ diverse che non siamo riuscite a trovare. Nei due set vinti abbiamo fatto forzare i colpi a Chieri, ma senza il giusto equilibrio loro hanno giocato e vinto con merito. La nostra motivazione è fare sempre bene, vincerle tutte facendo la miglior prestazione e più punti possibile. Non abbiamo mai guardato davvero la classifica, né avanti né dietro: un po’ per i risultati, un po’ per i distacchi. Per le ultime sei giornate la motivazione non cambia: dobbiamo trovare energia ogni volta che entriamo in palestra. Riproponiamo in campo quello che prepariamo in settimana, se siamo motivate a fare bene arrivano anche i risultati. Altrimenti c’è il rischio di continuare con questi alti e bassi dell’ultimo periodo, con tanti 3-2, giocando a volte bene (come contro Vigevano) e a volte no. Si raccoglie a seconda di come si lavora”.

BONPRIX TEAMVOLLEY – Club 76 Fenera Chieri 2-3 (25-15/20-25/25-15/19-25/13-15)

BONPRIX TEAMVOLLEY: Caimi 5, Daffara ne, Diego 13, Gualinetti 9, Francoli ne, Sola ne, Biasin, Bonini 8, Fallarini 11, De Carlini ne, Macchieraldo ne, Filippini 14, Fizzotti (L1), Spinello (L2). Coach Fabrizio Preziosa, vice Paolo Salussolia.