Tra salvezza e quinto posto, il Bonprix TeamVolley ospita Milano

Dopo Chieri e Pavia, il Bonprix TeamVolley si prepara ad affrontare un altro avversario in lotta nelle retrovie. Sabato a Lessona – si gioca alle 20.30 – arrivano le nostre quasi omonime del Milano Team Volley. Obiettivo: fare punti per festeggiare la terza salvezza consecutiva ed inseguire il quinto posto nel girone nazionale di Serie B2.

Il commento del vice-allenatore Paolo Salussolia: «È uno scontro diretto in casa, esiste un’occasione migliore per raggiungere la salvezza matematica? Come sempre però, occorre stare molto attenti a chi è all’ultima spiaggia. Le qualità avversarie non mancano e a Milano gioca anche una nostra grande ex - Ginevra Levis - che conosce alla perfezione il modo con cui interpretiamo le partite. Nelle ultime uscite il loro sestetto è ruotato vorticosamente: avremo perciò bisogno di un piano-gara con più soluzioni aperte e un livello massimo di attenzione per applicarlo. Senza aver messo al sicuro questo “mattoncino” da tre punti, è inutile pensare ai prossimi scontri diretti per il quinto posto. Sabato scorso a Pavia è stata l’ennesima riprova: se ci allontaniamo dai nostri principi, siamo vulnerabili. Su questo aspetto dobbiamo ancora crescere».

Aggiunge il libero Sara Fizzotti: «Si tratta di una partita importante, contro una buona squadra. L’obiettivo è sempre quello di fare bene e vincere: soprattutto ora che ci avviciniamo alla fine della stagione, vogliamo approfittarne per toglierci altre soddisfazioni. Sarà anche una delle ultime uscite casalinghe e dobbiamo proseguire in quel trend positivo che ha contraddistinto l’intero campionato: a casa nostra a Lessona, è difficile vincere. È inevitabile che in questa fase si tirino le somme della stagione, sia individuali che di collettivo. Io sono contenta del percorso fatto e della mia squadra. Ci sono stati alti e bassi, ma siamo arrivati a questo punto nel modo migliore possibile, grazie allo staff e alla società».