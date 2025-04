Dazi ed export: "L'industria biellese ne risentirà", le parole di Barberis Canonico.

"La scelta degli USA di imporre dazi in modo pesante e diffuso, ha un impatto dirompente per l'economia mondiale: in questo momento delicato e complesso è necessario non abbandonarsi all'allarmismo ma valutare con grande attenzione, caso per caso, settore per settore, le ripercussioni sulle nostre imprese e le strategie da mettere subito in atto. Contemporaneamente occorre negoziare con il nostro principale partner commerciale in modo unito a livello europeo, con una risposta ben ponderata, compatta e forte". Così Paolo Barberis Canonico, presidente dell'Unione Industriale Biellese, commenta gli scenari che si aprono con l'annuncio da parte degli Stati Uniti del cosiddetto "reciprocal tariff Policy".

"In questi giorni gli esperti dell'Uib si stanno impegnando per informare in modo puntuale, tempestivo e affidabile le aziende - sottolinea Barberis Canonico - perché la situazione è ancora poco chiara e gli scenari sono sempre più complessi".

Rispetto alla dimensione locale, il presidente Uib aggiunge: "Le ricadute sull'economia biellese non sono facilmente quantificabili ma, certamente, per un Distretto come il nostro, vocato all'export, le ripercussioni sono da mettere in conto, sia rispetto all'export diretto con gli USA, che rispetto a quello indiretto, visto che produciamo soprattutto semilavorati. Inevitabilmente sarà il consumatore finale a dover pagare gli aumenti sul costo dei beni. Bisogna quindi intervenire con un piano tempestivo, strutturato e incisivo che supporti gli investimenti e la competitività delle nostre imprese. E, come ha affermato il presidente Orsini, prima di tutto bisogna liberare l'Europa dalla burocrazia e va abbassato il costo dell'energia, per eliminare il gap che sconta il nostro Paese. Più in generale, serve subito un piano strategico di investimenti e innovazione per le imprese".