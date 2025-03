Salussola Volley cede con Galliate, ora testa all’ultima di campionato

Sfida complicata per il Salussola Volley, che nella trasferta contro Pallavolo Galliate ha trovato sulla sua strada una squadra nettamente più forte, seconda in classifica e determinata a portare a casa il risultato.

I ragazzi hanno faticato soprattutto nei primi due set, dove la superiorità avversaria ha reso difficile creare gioco. Solo nel terzo set c’è stata una reazione concreta della squadra, ma purtroppo non è bastata per riaprire il match. Nonostante la sconfitta, il Salussola Volley mantiene il sesto posto in classifica e guarda con fiducia all’ultima giornata della regular season.

Appuntamento imperdibile: domenica 30 marzo alle 16 il Salussola giocherà in casa l’ultima partita della stagione regolare, un match decisivo per confermare la posizione in classifica! Per l’occasione ci sarà un piccolo rinfresco per i tifosi e una lotteria speciale.