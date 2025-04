Prima Divisione, TeamVolley si prepara ad affrontare i tornei “di stagione”.

La primavera è arrivata. Varie formazioni del Settore Giovanile del TeamVolley si preparano ad affrontare i tornei “di stagione”: la prima è l’Under15 targata De Mori. In Prima Divisione TST, il Botalla chiude a punteggio pieno anche la seconda fase e si proietta al tabellone finale da #1 nel ranking. L’avversario negli ottavi – andata e ritorno, con eventuale spareggio – è la Fortitudo Blu di Occimiano.

PRIMA DIVISIONE

PRIMA DIVISIONE TST - 3a giornata [Seconda fase]

Palasport di Lessona (BI)

BOTALLA TEAMVOLLEY – San Giuseppe Volley Trecate 3-0

(25-21/25-19/25-9)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Masserano 3, Boggiani 1, Cavaliere 11, Sola 20, Cena 10, Gariazzo ne, Damo 7, Floris ne, Lanari ne, Paniccia, Piletta 4, Ferraris ne, Guzzo (L1), Vioglio (L2). Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto.

Coach Ivan TURCICH: «Una partita dai due volti. Non abbiamo sviluppato il nostro gioco, almeno all’inizio: complice forse il nervosismo del tabellone imminente, siamo state molto frenetiche e impazienti. Trecate fisicamente non era al nostro livello, ma in difesa e tecnicamente ci ha innervosito. Hanno toccato molti palloni a muro, difendendo bene e facendoci chiudere gli attacchi: un approccio molto più tattico rispetto alla media. Pur in balia della situazione, abbiamo strappato il primo set anche grazie a individualità e fortuna. Nel secondo anche, poi nel terzo abbiamo iniziato a giocare e non c’è stata storia. Di positivo c’è proprio questo: l’ennesima riprova che, se vogliamo, sappiamo fare una pallavolo di alto livello. Campanellino d’allarme: purtroppo, basta davvero poco in termini di nervosismo per rischiare di compromettere la qualità della prestazione, sia nei singoli che nel collettivo».