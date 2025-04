Infortunio sul lavoro a Cavaglià: operaio ustionato da acido acetico

Un grave infortunio sul lavoro si è verificato ieri sera, intorno alle 20.00, all'interno di una ditta di Cavaglià. Un uomo del 1991, residente nel comune, è rimasto ustionato a causa della fuoriuscita di acido acetico durante un’operazione di travaso di liquidi in un fusto.

Secondo quanto riferito dall’equipaggio dei Carabinieri di Andorno, l’acido, probabilmente rimasto all’interno del contenitore, avrebbe reagito sciogliendo la plastica del fusto stesso, provocandone la rottura e la successiva fuoriuscita del materiale chimico che ha colpito l’operaio.

Immediata la chiamata di allerta: sul posto sono intervenuti SPreSAL (Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti Lavoro) e le Forze dell’Ordine e l’uomo è stato inizialmente trasportato all’ospedale di Biella. Nonostante non sia in pericolo di vita, le ustioni riportate sono estese e oggi verrà trasferito al Centro Traumatologico Ortopedico (CTO) di Torino per le cure specialistiche.