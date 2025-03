Pallavolo, Bonprix promosso a Pavia

Vittoria netta ma non scontata per il Bonprix TeamVolley. La trasferta sul campo delle Universitarie del Cus Pavia era lunga e insidiosa, un avversario alla ricerca di punti per la salvezza in Serie B2 nazionale. Il 3-1 finale “promuove” Gualinetti e compagne, al netto del calo nel terzo set. La classifica ora dice “33”!

CRONACA

Cambia qualcosa nel 6+1 lessonese. Capitan Diego è ai box: in banda con Gualinetti c’è Biasin. Caimi palleggio e Filippini opposto, Fizzotti libero con Fallarini e Bonini al centro.

Il Bonprix è determinato a cancellare il passo falso con Chieri e lo si vede già nel primo set. Le biancoblù mantengono saldo il manubrio e costringono le Universitarie al primo time-out sul 15-21. Il TeamVolley fa e disfa: una serie di errori riavvicina il Cus ed è la stessa panchina lessonese a fermare il gioco sul 18-22. Entra Francoli per servire, il 20-25 lo mette a terra Gualinetti.

Secondo parziale e altri errori: due imprecisioni di Bonini e Filippini fanno scappare Pavia sul 3-0. Con metodo e pazienza il discorso si riapre. La centrale del TeamVolley si rifà alla grande e con due punti di fila forza il time-out lombardo sull’8-11. Non serve granché: le biancoblù martellano bene al centro e sul 12-18 siamo al punto di prima. Il parzialone di 1-11 per il Bonprix porta all’inevitabile epilogo. Il 13-25 è un muro di Fallarini.

Il terzo set è diametralmente opposto. Caimi e compagne partono bene e vanno subito sullo 0-3, risultato in cui fermare la partita porta evidentemente bene. Il Cus Pavia rientra, nonostante il Bonprix tocchi il massimo vantaggio sul 3-9. I tanti errori del TeamVolley semplificano il lavoro alle Universitarie, che impattano sul 16 pari. Solito ingresso di Francoli e altro time-out lessonese al primo sorpasso sul 20-19, dopo un ace in battuta. Filippini regala il contro-sorpasso, ma le imprecisioni si eguagliano e si va ai vantaggi: le biancoblù sprecano due match-point e con una parallela larga di Gualinetti consegnano il 31-29 alle avversarie.

Una macchia da cancellare subito. Il TeamVolley riprende il giusto ritmo e il quarto set non ha storia. Lo staff tecnico pavese ferma la partita sul 5-9 e poi sul 14-23, ma tolti i primissimi scambi l’inerzia è tutta a favore delle ragazze di coach Preziosa. Una fast di Fallarini sigilla il 17-25 che chiude i giochi.

COMMENTO

Coach Fabrizio PREZIOSA: “Anche questa volta non ci siamo fatte mancare le solite montagne russe. Abbiamo limitato i bassi rispetto agli alti, controllando agevolmente la partita nei tre set vinti. Nel secondo siamo partite male ma abbiamo recuperato, imponendoci con ampio distacco; nel terzo è stato l’esatto contrario, abbiamo fatto rientrare il Cus con tanti errori e nel finale punto-a-punto loro sono state più brave ed aggressive. Avremmo dovuto chiudere 3-0, ma è chiaro che ci mancano ancora la maturità e la lucidità necessarie. Nel quarto parziale ci siamo riprese subito, rimettendo la serata sui binari corretti: i tre punti pieni ci mantengono al sesto posto in classifica, in lotta per il quinto. La “Quota 33” era l’obiettivo minimo stagionale, quello che di solito permette di salvarsi: non è ancora matematico, ma a cinque giornate dal termine il margine è davvero ampio, anche rispetto alle scorse annate. Non dovremo guardarci troppo le spalle in questo finale: sappiamo bene quali difficoltà comporta. Cerchiamo adesso di limitare ancora i cali e prepariamo un’altra sfida bollente contro una squadra che lotta per la categoria come Milano Guffanti, che si aggiunge a Chieri e allo stesso Cus Pavia. Dobbiamo essere nelle migliori condizioni possibili”.

TABELLINO

SERIE B2 Girone A - 21a giornata

Centro Polisportivo Universitario di Pavia

Cus Pavia Volley – BONPRIX TEAMVOLLEY 1-3

(20-25/13-25/31-29/17-25)

BONPRIX TEAMVOLLEY: Caimi 3, Daffara ne, Gualinetti 21, Diego ne, Francoli, Biasin 16, Bonini 5, Fallarini 12, De Carlini ne, Macchieraldo ne, Filippini 22, Fizzotti (L1), Spinello (L2). Coach Fabrizio Preziosa, vice Paolo Salussolia.