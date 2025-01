Intervento dei Vigili del Fuoco a Mongrando per alcuni cavi che, per cause da accertare, avrebbero cominciato a sfiammare. A lanciare l'allarme nella prima serata di oggi, 19 gennaio, alcuni residenti della zona.

Sul posto, oltre alla squadra per le operazioni di messa in sicurezza, anche i tecnici preposti e i Carabinieri.