Il sangue dei donatori in Piemonte verrà raccolto sulla Plasmamobile

"Siamo qui coi volontari di Croce Rossa e AVIS - ha commentato l'assessore regionale alla sanità Federico Riboldi - che nei prossimi mesi condurranno questo mezzo, la Plasmamobile, a ricevere le donazioni. Non è più il donatore di plasma che va nella struttura ma la Plasmamobile che raggiunge tutti i luoghi del Piemonte. Con la collaborazione dei licei si è fatto didattica sulla cultura del dono e del volontariato, cooperando direttamente con le future generazioni per la creazione di un progetto. Come Regione Piemonte abbiamo acquistato il mezzo, fornendo la base per lavorare, ma il lavoro è dei volontari e delle persone che ogni giorno salgono su questo mezzo".