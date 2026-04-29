Biella, sicurezza sul lavoro: il confronto fra istituzioni e imprese FOTO

Si è svolta ieri presso la Sala Conferenze dell’Unione Industriale Biellese la Giornata Internazionale della Sicurezza sul Lavoro, un appuntamento che ha riunito istituzioni, imprese, professionisti e rappresentanti del mondo del lavoro con l’obiettivo di rafforzare la cultura della prevenzione e della tutela della salute nei luoghi di lavoro. L’incontro, promosso nell’ambito del Tavolo Interassociativo Biellese per la Sicurezza e l’Igiene sul Lavoro, ha rappresentato un momento di confronto operativo su strumenti e buone pratiche, in linea con il dettato del D.Lgs. 81/08.

A precedere i saluti istituzionali del Viceprefetto Vicario della Prefettura di Biella, Cristina Lanini, del Questore di Biella, Delia Bucarelli, e del Direttore Sanitario AslBi, Alessandro Girardi, è stato l'intervento introduttivo di Stefania Ploner, vice presidente Comitato Piccola Industria Uib, che ha fatto gli onori di casa. Presenti anche il Maggiore Massimo Masi del Comando provinciale della Guardia di Finanza, e il Direttore dell’Ispettorato Territoriale del lavoro, Giuseppe Falcone.

"Agire insieme attraverso il tavolo interassociativo, nato nel 2008 dalla collaborazione fra diversi soggetti del territorio, pubblici e privati, è un valore fondamentale che testimonia la volontà di fare sinergia per raggiungere l’obiettivo comune della sicurezza sui luoghi di lavoro e, in particolare, promuovere la cultura della prevenzione, principalmente attraverso l’analisi condivisa delle criticità territoriali - ha affermato Stefania Ploner, vice presidente Comitato Piccola Industria Uib - Abbiamo condiviso e sottoscritto protocolli per la messa in sicurezza di lavoratori e imprese in vari settori che, da un lato, hanno individuato i rischi e, dall’altro, costruito soluzioni, sempre nel rispetto della legislazione, che sono diventate negli anni la buona pratica per centinaia di imprese, rappresentando così una prevenzione efficace".

Ad aprire i lavori sono stati i saluti seguiti dall’introduzione a cura di Marta Terzi, Direttore del Dipartimento di Prevenzione e della S.C. SPreSAL di ASL Biella, e di Silvia Berra, Responsabile Ambiente, Sicurezza e Sostenibilità dell’Unione Industriale Biellese. Entrambe hanno sottolineato l’importanza di un approccio condiviso alla sicurezza, basato su collaborazione, formazione e responsabilità diffusa tra tutti gli attori del sistema produttivo.

Il primo focus della mattinata è stato dedicato alla presentazione dei Vademecum operativi per datori di lavoro, lavoratori e preposti nel settore edile, con particolare attenzione ai rischi di caduta dall’alto. I documenti, realizzati dal Gruppo di lavoro permanente istituito dalla Prefettura di Biella nell’ambito del Protocollo per la regolarità e la sicurezza nel settore delle costruzioni, sono stati illustrati da Marta Terzi, insieme a Patrick Forgnone, Presidente di Formedil Biella, e Davide Trombino, Vice Presidente di Formedil Biella. I relatori hanno evidenziato il valore pratico dei Vademecum, pensati per supportare concretamente le imprese e favorire comportamenti sicuri nei cantieri.

A seguire, l’attenzione si è spostata sul nuovo documento dedicato al Processo di Analisi e Valutazione di Tutti i Rischi, elaborato dal Tavolo Interassociativo Biellese ai sensi degli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/08. L’elaborato è stato presentato da Savina Fariello, Tecnico della prevenzione della S.C. SPreSAL ASL Biella, e da Fabrizio Ferraris, Medico del lavoro, con il contributo dei rappresentanti degli Ordini professionali coinvolti. È stata illustrata anche la fase di applicazione sperimentale annuale, pensata per raccogliere osservazioni utili a migliorare l’efficacia dello strumento.

Il Tavolo, con il supporto dell’Ordine degli Ingegneri, ha avviato un percorso di assistenza a favore dell’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo, rappresentata dal Presidente Stefano Rubin Pedrazzo e dal Sindaco del Comune di Sordevolo, finalizzato a garantire la sicurezza della prossima edizione della Passione di Sordevolo, che coinvolge circa 600 volontari, attraverso l’applicazione dei concetti e del processo di analisi dei rischi presentati nel corso dell’incontro.

Nel corso della mattinata è stata inoltre condivisa un’esperienza biellese nelle scuole legata all’applicazione dell’articolo 26 del D.Lgs. 81/08, presentata dal dirigente scolastico Tiziano Badà, in rappresentanza dell’Ufficio scolastico provinciale, che ha illustrato un progetto di mappatura degli edifici scolastici della Provincia volto a uniformare le richieste di manutenzione straordinaria agli Enti proprietari, richiamando il ruolo dei Dirigenti scolastici nella sicurezza di edifici non di proprietà delle scuole.

La giornata si è conclusa con l’intervento di Iginio Maletti in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori, ribadendo come la sicurezza sul lavoro non sia solo un obbligo normativo, ma un valore fondamentale per la qualità del lavoro e della vita.

Il Tavolo Interassociativo: dal 2008 per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro

La prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro sono aspetti su cui i soggetti del territorio, sia pubblici che privati, dai sindacati alle associazioni di categoria, agiscono insieme dal 2008 attraverso il Tavolo Interassociativo biellese per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro.

E’ un percorso intrapreso da tempo congiuntamente, che ha visto obiettivi raggiunti e azioni realizzate, ma restano anche traguardi non ancora superati che dipendono dalla continua evoluzione del mondo stesso del lavoro. Sono nuove sfide su cui il territorio si sta già confrontando. Resta fermo l’obiettivo che si prefigge il Tavolo: promuovere la cultura della prevenzione..

Il dialogo fra gli aderenti al Tavolo, negli anni, ha portato a una crescente attenzione e a una maggiore consapevolezza sul tema della sicurezza sul lavoro sia da parte delle imprese che da parte degli stessi lavoratori.

In particolare, si sono condivisi e sottoscritti protocolli per la messa in sicurezza di lavoratori e imprese in vari settori che da un lato hanno individuato i rischi e dall’altro costruito soluzioni, sempre nel rispetto della legislazione, che sono diventate negli anni la buona pratica per centinaia di imprese, rappresentando così una prevenzione efficace.

Gli aderenti