Attenzione ai forasacchi: un pericolo per gli animali domestici

Con l’arrivo della bella stagione torna un’insidia spesso sottovalutata, ma potenzialmente molto pericolosa per i cani: i "forasacchi". Sono spighe che, quando si seccano, diventano rigide e appuntite, trasformandosi in piccoli corpi estranei capaci di provocare conseguenze anche serie.

Come ricorda il materiale informativo diffuso da Icarus A.S.D., i forasacchi presentano piccoli uncini rivolti all’indietro. Per questo motivo si attaccano facilmente al pelo dell’animale e possono penetrare nella pelle, fino a infilarsi in zone delicate come naso, orecchie, occhi, zampe, spazi tra le dita, bocca, gola e tratto genitale.

Il rischio non si limita ad un fastidio iniziale: una volta entrati nel corpo, le spighe indurite possono migrare e causare infiammazioni, ascessi, infezioni e, nei casi più gravi, danni agli organi interni. I sintomi non sempre compaiono subito. Dopo una passeggiata, se il cane si gratta, starnutisce, zoppica o scuote la testa, è importante prestare attenzione. In presenza di questi segnali, è necessario rivolgersi subito al veterinario.

A seguito delle uscite in erba alta o lungo i bordi dei campi, è consigliabile controllare con cura il pelo e le parti più sensibili dell’animale, per prevenire l'insorgere di problemi più gravi.