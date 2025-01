Croce Rossa Giovani di Biella celebra il Carnevale: un pomeriggio dedicato ai più piccoli

La Croce Rossa di Biella apre le sue porte ai più piccoli per un evento speciale dedicato al Carnevale. Sabato 18 gennaio 2025, dalle ore 14:00 alle 17:00, presso la sede di via Quintino Sella 61, i Giovani della Croce Rossa invitano famiglie e bambini a trascorrere insieme un pomeriggio di festa e allegria.

L'evento prevede una serie di laboratori creativi e attività pensate per coinvolgere e divertire i più piccoli, celebrando lo spirito del Carnevale all’insegna della solidarietà. Sarà un'occasione per far conoscere l'importanza dell'impegno verso la comunità, con momenti di gioco e apprendimento.