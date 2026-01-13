Fotogruppo riflessi, a Occhieppo Superiore "Serata con FotoArt"

Riprende l’attività mensile di proiezione del Fotogruppo Riflessi con una nuova serata dedicata alla fotografia e all’audiovisivo. L’appuntamento è fissato per venerdì 16 gennaio, alle ore 21, presso il Salone delle Carrozze di Villa Mossa, a Occhieppo Superiore.
La serata, intitolata “Serata con FotoArt”, ospiterà una collettiva di audiovisivi a tema libero, curata dai soci FotoArt Cossato, che presenteranno una proiezione condivisa dei propri lavori. Un’occasione di incontro e confronto, aperta al pubblico, all’insegna della creatività e della sperimentazione visiva.
Si ricorda che l’ingresso è libero.