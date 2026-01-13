Avanti tutta con i lavori in via Italia, lunedì al via in via Dante FOTO

Sono in corso i lavori di riqualificazione di via Italia a Biella "Primo Lotto", nel tratto compreso tra via Marochetti e via Dante. "L’intervento, avviato lunedì 12 gennaio, procede regolarmente: la nuova pavimentazione sarà completata entro domenica 18 gennaio, con riapertura del tratto di via ai pedoni. La circolazione veicolare sarà ripristinata nella seconda metà di febbraio", spiegano gli assessori ai Lavori Pubblici Cristiano Franceschini e alla Polizia Municipale, Viabilità e Piano del Traffico Giacomo Moscarola.

Lunedì 19 gennaio 2026 inizieranno i lavori del "Secondo Lotto", relativi al tratto tra via Dante e Palazzo Oropa.



"Da venerdì 16 gennaio 2026 - continuano - saranno installati la segnaletica di cantiere, il divieto di sosta e gli avvisi di modifica alla viabilità nelle strade limitrofe. Da domenica 18 gennaio, alle ore 17.00, l’accesso a via Italia dalle vie laterali sarà interdetto ai veicoli. I residenti dovranno spostare le auto entro tale orario. Il tratto di via resterà chiuso al traffico fino al termine dei lavori, previsto per domenica 15 marzo 2026".

Accesso ai marciapiedi

Durante il giorno, il transito sarà consentito sotto la supervisione del personale di cantiere. In orario serale, notturno, prefestivo e festivo, i marciapiedi saranno liberamente accessibili.

Per emergenze o urgenze durante il periodo dei lavori è attivo, negli orari di servizio, il numero della Centrale Operativa della Polizia Locale: 015 3507228.

Per illustrare il progetto e il cronoprogramma, è convocata una riunione pubblica per i residenti del Quartiere Centro: giovedì 15 gennaio 2026, ore 18.00, Sala Consiliare di Palazzo Oropa. Interverranno: Cristiano Franceschini, Assessore ai Lavori Pubblici e Giacomo Moscarola, Assessore alla Polizia Locale, per le modifiche alla viabilità.

L’Amministrazione comunale ringrazia i cittadini per la collaborazione e la comprensione. L’intervento si inserisce nel più ampio programma di valorizzazione del centro cittadino, volto a migliorare sicurezza, fruibilità e decoro urbano.