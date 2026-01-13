Filippo Poletti: «Grandi italiani grandi ascoltatori, 2026 anno della rinascita della musica di Perosi»

«La musica ha avuto un ruolo molto importante nella vita dei grandi italiani: lo dimostrano Giorgio Armani, Mike Bongiorno e Rita Levi-Montalcini, grandi appassionati e fini ascoltatori. Il 2026 sarà un anno molto importante per la musica: con la ricorrenza del 70° anniversario della scomparsa del maestro Lorenzo Perosi scadranno i diritti patrimoniali e, a partire dal 2027, è auspicabile la stampa delle opere inedite». Lo dice il musicologo Filippo Poletti, autore del libro “L’arte dell’ascolto: musica al lavoro” pubblicato da Guerini, ospite mercoledì 14 gennaio 2026 alle 18 della Fondazione Accademia “Perosi” di Biella a Palazzo Gromo Losa. In programma i racconti inediti del rapporto con la musica classica di grandi personalità come Alberto Barbera, Walter Bonatti, Indro Montanelli, Gianfranco Ravasi, Umberto Veronesi e Paolo Villaggio.

Laureato in musicologia, a partire dal 1999 Poletti ha iniziato la raccolta di interviste a personaggi illustri, convinto che «se gli ascolti sommati fanno tante vite, l’ascolto attivo è una competenza chiave nelle relazioni umane. Ieri, oggi e domani, infatti, affinare la capacità di ascoltare attivamente servirà sempre».

«Il maestro Perosi – conclude Poletti, giornalista professionista e già curatore del “Dizionario dell’opera” edito da Baldini & Castoldi – occupa un posto di rilievo tra i grandi autori: opere come l’oratorio “Il Natale del Redentore” dimostrano la modernità di questo compositore che ha ispirato le colonne sonore di tanti film del Novecento. È noto il rapporto di stima di Pietro Mascagni nei suoi confronti al punto che fu ipotizzata una collaborazione tra i due per la stesura della “Cavalleria rusticana”. Con la fine dei diritti sulle sue opere nel 2026 avremo la possibilità di riscoprire ulteriormente la sua produzione che, come evidenzia il catalogo ragionato in 4 volumi curato da Arturo Sacchetti nel 2013, spazia dalla musica sacra a quella profana».

Dove: Fondazione Accademia “Perosi”, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 22/24, Biella

Quando: mercoledì 14 gennaio 2026 alle ore 18