Con l'arrivo del nuovo anno, tornano le passeggiate del Gruppo di Cammino di Magnano. L'appuntamento è per domani, alle 14, nel piazzale di fronte alla biblioteca civica, in via Sosio 6. per l'occasione, si farà un giro per le frazioni Tamagno e Piletta, poi si raggiungerà San Secondo e infine il Ricetto.