Un anno di corsa on il GAC Pettinengo: presentato il programma 2025

Il GAC Pettinengo ha svelato le date della nuova stagione: cinque appuntamenti per un calendario 2025 dedicato alla corsa su strada, alcuni fra i più iconici del Biellese.

Il primo evento sarà la Karneval Run , giunta alla sua 7ª edizione, in programma per il 22 febbraio al Centro Commerciale “I Giardini” di Biella. La gara si suddivide in tre categorie: una corsa competitiva di circa 5 chilometri, una camminata non competitiva di 3,5 chilometri e la Karneval School, dedicata alle scuole biellesi con un consistente montepremi. Le iscrizioni sono già aperte sul portale iRunning.

Il 16 marzo si proseguirà con un doppio appuntamento in Valle Cervo: la 44ª Biella-Piedicavallo e, in contemporanea, l'8ª Balma-Piedicavallo, due gare iconiche per veri appassionati, pronte a mettere alla prova i runner sulle impegnative rampe finali che conducono a una quota 1037 metri.

La gara regina dell'estate sarà la Biella-Oropa, che spegnerà ben 50 candeline sabato 26 luglio. I corridoi affronteranno uno storico tracciato di 12,2 chilometri e 740 metri di dislivello, con pendenze che arrivano fino al 13%.

Con l'arrivo dell'autunno, spazio a uno degli eventi di maggior richiamo: l'11 ottobre va in scena la 33ª edizione del Circuito Internazionale Città di Biella, che vedrà in gara atleti di caratura internazionale, senza dimenticare il Palio del Miglio dedicato ai master e le staffette scolastiche riservate agli studenti.

Infine, la stagione si chiuderà, come da tradizione, con l'11ª edizione del Balcone del Biellese Trail, gara in natura prevista per lunedì 8 dicembre (data suscettibile di variazioni), che porteranno i partecipanti ad esplorare le suggestive alture biellesi.