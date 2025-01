Dal Comune di Biella pioggia di contributi per 11 associazioni cittadine per eventi di elevata qualità tecnico-sportiva

"Hanno contribuito in modo significativo alla promozione delle diverse discipline sportive, nonché all’immagine della Città di Biella, del territorio biellese, della Regione Piemonte e dell’Italia", e per questo il Comune di Biella ha deliberato per 11 Associazioni sportive del territorio un contributo che vale 38 mila euro.

E' la decisione contenuta in una delibera di giunta datata dicembre.

In particolare Palazzo Oropa ha previsto un contributo per le attività svolte nel 2024 per per A.S.D. SCUOLA PALLAVOLO BIELLESE per la 19^ edizione torneo internazionale di volley giovanile “Bear Wool Volley” 3.000,00 euro; A.S.D. BASKET FEMMINILE BIELLESE 1^ torneo della Befana Serie B Femminile dal 06/01/2024 al 07/01/2024 un contributo pari a 1.000,00 euro; ASD PEDALE COSSATESE Gara di ciclismo amatoriale 2024- Pollone-S. Oropa del 11/05/2024-STARS CUP 2024 euro 500,00; per AUTOMOBILE CLUB BIELLA 2° Rally della Lana Revival 1974-2024 euro 2.500,00 e 1.000,00 per il Rallye di Montecarlo Historique; 4 mila euro a A.S.D. U.C.A.B. 82^ edizione corsa ciclistica Torino Biella – 28° Giro della Provincia di Biella; A.S.D. BOXING CLUB BIELLA XVIII edizione Boxe sotto le stelle 1.500,00 euro; il contributo più importante di 11 mila euro va alla PRO LOCO BIELLA VALLE OROPA per il Supporto organizzativo manifestazioni 2024 gestione Torneo Libero Mania; A.S.D. RALLY LANA.ALIVE 37° Rally Lana- Memorial Meme Gubernati euro 3.500,00; GAC PETTINENGO 32° Circuito Città di Biella euro 3.000,00; A.S.D. G.S. FAVARO 8° edizione Vertikal Tovo 3.000,00; A.S.D. BOXING CLUB BIELLA Pugni sotto l’albero 2.000,00 e ai I FAGGI TWEENER ASD per il Torneo Internazionale Giovanile Tennis Europe Under 16 un contributo di 2.000,00 euro.

"Il successo di tali manifestazioni - si legge ancora nel documento - si basa non solo sul livello tecnico degli eventi stessi, ma anche sulla capacità di costruire attorno ad essi una comunicazione efficace e attrattiva, in grado di catturare l’attenzione dei media e di coinvolgere un pubblico ampio e diversificato; questo permette di amplificare la visibilità delle manifestazioni, generando ricadute positive sia a livello sportivo che turistico, favorendo la conoscenza delle eccellenze territoriali e valorizzando le infrastrutture locali".