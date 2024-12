Mongrando: Corto circuito da impianto rudimentale fa scattare l'allarme incendio - Foto Baù per newsbiella.it

Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18, Vigili del Fuoco e Carabinieri sono intervenuti presso un capannone situato in via Graglia, a Mongrando, dopo la segnalazione di fumo proveniente dall’edificio.

Le squadre dei Vigili del Fuoco, giunte rapidamente sul posto, hanno messo in sicurezza l’area ed effettuato un accurato sopralluogo per individuare l’origine del problema. Dalle verifiche è emerso che il fumo era stato provocato da un corto circuito, innescato da un impianto elettrico rudimentale e non conforme alle normative di sicurezza.

Il proprietario del capannone è stato immediatamente diffidato dall’utilizzare l’impianto elettrico fino a quando non verrà messo a norma. Fortunatamente, l’episodio non ha provocato danni gravi né feriti, ma ha evidenziato la pericolosità di strutture dotate di impianti non certificati.

L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco ha evitato conseguenze più gravi, ma l’episodio rappresenta un chiaro richiamo alla necessità di garantire la sicurezza degli impianti elettrici in edifici industriali e privati.