A Biella c'è "Sci-abile", lo sci accessibile per tutti FOTO e VIDEO

Unire passione per lo sport e inclusione sociale: è questa la missione di "Sci-abile, montagna senza barriere o.d.v." che si propone di abbattere le barriere fisiche e sociali portando le persone con disabilità sulle piste da sci. Grazie all’utilizzo di attrezzature specifiche, come il sitting ski, e al supporto di istruttori qualificati, Sci-abile sta dimostrando che lo sci può essere un'attività alla portata di tutti.

Il progetto e la sua visione

Presentando il progetto presso Albatros di Ponderano, presente tutto lo staff con nove persone all'attivo, una segreteria, capitanate dal Presidente Valerio Ramella PAia, Sci-abile è nata dalla volontà di un gruppo di appassionati di montagna che hanno visto nello sport una potente leva per l’integrazione e il superamento delle difficoltà. La loro visione è semplice ma ambiziosa: creare un ambiente sicuro e accogliente dove le persone con disabilità possano vivere l’esperienza dello sci, scoprendo non solo il piacere del movimento, ma anche la libertà e la gioia di affrontare le piste.

Come funziona il sitting ski

Il sitting ski è un particolare attrezzo progettato per consentire alle persone con ridotta mobilità di sciare in sicurezza. La struttura prevede un sedile montato su sci, dotato di sistemi di controllo che permettono al praticante di guidare e manovrare. Per chi è alle prime armi o ha bisogno di ulteriore supporto, sono disponibili istruttori esperti che, attraverso tecniche di accompagnamento e garantiscono un'esperienza sicura e divertente.

I benefici dello sci per i disabili

"Lo sci accomuna - ha dichiarato Ramella con i propri soci- ma la nostra più grande soddisfazione sarà quella di regalare un sorriso e del sano sport per tutti quelli che non lo possono praticare in autonomia".Oltre ad essere un’attività fisica completa, offre numerosi benefici psicologici e sociali, aumenta l’autostima, promuove l’inclusione, stimola la resilienza." Non solo sci- hanno dichiarato i protagonisti in chiusura- i nostri obiettivi sono anche il ciclismo, il trekking, escursioni all'aria aperta o qualsiasi sport outdoor che dia felicità".

Chiunque desideri prendere parte all'iniziativa, come praticante o volontario, può contattare Sci-abile tramite il loro sito web o il telefono indicato. L'associazione è sempre alla ricerca di nuove collaborazioni e sostenitori per espandere il progetto e raggiungere nuove località sciistiche.

Per info: www.sci-abile.it o tel 329 631 4041.

Un ringraziamento allo staff formato da Valerio Ramella, Marco Borsa, Carlo Cavaliere, Marco Gastaldi, Andrea Brunelli, Adriano Cabrini, Carlo Prina, Simone Trapella e Giorgia Ramella.