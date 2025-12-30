Candelo: donna chiusa in casa con il figlio, intervengono 118 e Carabinieri

Intervento dei Carabinieri ieri lunedì 29 dicembre a Candelo, in supporto ai Vigili del Fuoco e al 118, per soccorrere una donna e il figlio minorenne rimasti chiusi in casa.

Secondo quanto ricostruito, la donna, una cittadina marocchina del 1992, stava male e non riusciva ad aprire la porta. La segnalazione è stata effettuata dal fratello, che aveva sentito della situazione e contattato immediatamente il 118.

Il personale medico è entrato nell’abitazione grazie alla stessa donna che è riuscita a lanciare le chiavi dal balcone, e l'ha trasportata con il bambino in ospedale per accertamenti.