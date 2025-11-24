Sci-Abile Montagna Senza Barriere torna in via Italia a Biella: grande successo per lo stand informativo FOTO

Sabato 22 novembre, l’associazione Sci-Abile Montagna Senza Barriere, affiliata allo CSEN – Comitato Provinciale di Biella, ha animato Via Italia con uno stand informativo volto a promuovere le proprie attività inclusive dedicate alla montagna accessibile. L’iniziativa, supportata da un gruppo di volontari, ha riscosso un notevole interesse da parte dei cittadini, attratti dalla proposta e desiderosi di conoscere meglio i progetti dell’associazione.

Durante la giornata, sono stati distribuiti volantini informativi e si sono svolti numerosi dialoghi con passanti incuriositi, che hanno potuto scoprire come Sci-Abile si impegni a rendere la montagna un luogo aperto a tutti, senza barriere fisiche o sociali. L’associazione, attiva sul territorio biellese, promuove infatti attività sportive e ricreative rivolte a persone con disabilità, con l’obiettivo di favorire l’inclusione attraverso l’esperienza della natura e dello sport.

Visto il successo dell’iniziativa e la calorosa accoglienza ricevuta, Sci-Abile Montagna Senza Barriere ha annunciato che sarà nuovamente presente in Via Italia sabato 29 novembre, con un secondo stand informativo. Sarà un’altra occasione per incontrare i volontari, conoscere i progetti futuri e magari scoprire come contribuire attivamente a questa importante missione sociale.

L’associazione invita tutta la cittadinanza a partecipare e a lasciarsi coinvolgere da un’idea di montagna davvero per tutti.