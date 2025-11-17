Biellesi in Francia per il Krav Maga con il Gran Maestro 10° Dan Avikzar Yehouda

Si è tenuta in Francia, vicino a Parigi, l’aggiornamento e la formazione internazionale di Krav Maga tenuta dal Gran Maestro Yehouda Avikzar, figlio del leggendario Eli Avikzar (scomparso nel 2004), che insieme a Imi Lichtenfeld (il fondatore del Krav Maga) aveva contribuito a trasformare un’idea di autodifesa efficace per tutti in un vero e proprio “Sistema” denominato Krav Maga.

10° Dan riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo per la sua abilità nel padroneggiare tutte le tecniche Krav Maga, per la sua didattica davvero eccezionale in qualunque lingua si esprima: Ebraico, inglese, francese, portoghese e per la sua umanità e gentilezza. Il Krav Maga Avikzar System oltre ad essere apprezzato da tutti i veri maestri e intenditori del settore ha rappresentanti operativi in Israele, Francia, Germania, Belgio, Messico, Brasile e da oggi anche in Italia.

Un vero e proprio tour de force quello che hanno affrontato i Biellese della A.S.D. Fudoshin attraverso il Team KMUDS (Krav Maga Ultimate Defense System), Marco Toniolo, Sonia Rampa e Alexandra Valciu hanno iniziato gli aggiornamenti e la formazione Domenica 9 Novembre a Champueil all’Assia El Hannouni Sport Hall per uno stage dalle 9:30 alle 17 che ha riunto 110 partecipanti di tutti i livelli da varie parti della Francia, del Belgio, della Germania e i nostri biellesi come unici rappresentanti dell’Italia. Nei giorni di Lunedì, Martedì e Mercoledì (dalle 9:30 alle 17) si sono poi tenute le formazioni per il passaggio di grado dalla cintura marrone alla cintura nera 2° Dan e per esaminare gli istruttori (in tutto 15 Partecipanti). Nella serata di lunedì, Marco, Sonia e Alexandra sono anche stati invitati ad uno stage serale ad Ableiges nella sede di SDU (Systeme de Defence Urbaine) sempre tenuto dal Gran Maestro Yehouda Avikzar dalle 21 alle 23:30 che ha contato all’incirca 60 partecipanti. Tra le sedi in cui si sono tenute le formazioni Internazionali e le sessioni di passaggio di grado c’è stata anche la palestra del personale militare della prigione di Fleury Merogis (nella giornata di Martedì 11 Novembre) la prigione più grande di tutta Europa.

Il programma svolto è stato completo e ha compreso: tecniche complete di braccia e di gamba, difese da attacchi di braccia e gambe, difese da tutte le possibili prese alla maglietta, al collo, da strangolamenti provenienti da tutte le direzioni, da tentativi di sottomissioni a terra, difesa da bastone 360°, difesa da coltello 360°, difesa da pistola, difesa da aggressori multipli sia armati che disarmati, ecc. Un allenamento rivolto sia a sviluppare e potenziare il movimento istintivo finalizzato alla difesa che a migliorare la precisione della tecnica affinchè vengano rispettati i due requisiti più importanti stabiliti da Imi Lichtenfeld: “fai quello che puoi ma fallo correttamente” e da Eli Avikzar: “minima difesa contro massimo attacco”.

In un Italia in cui spesso il Krav Maga appare confuso o addirittura improvvisato, il Krav Maga di Avikzar System viene in aiuto rendendo chiaro il metodo e evidenziando quello che secondo il pensiero originale di Imi fosse considerato o meno Krav Maga. Marco, Sonia e Alexandra si sono dimostrati all’altezza del compito e Marco Toniolo è stato nominato dallo stesso Gran Maestro Yehouda Avikzar, Istruttore e Referente per l’Italia del Krav Maga Avikzar System, insieme a Sonia Rampa e Alexandra Valciu gli sono stati conferiti i diplomi di 1° Dan Avikzar System.

Di seguito le parole che il Gran Maestro Yehouda Avikzar ha pubblicato sulla pagina facebook Della sua Scuola in Israele: “A nome dell'interoKrav Maga – Sistema Avikzar, Desideriamo esprimere il nostro più sentito apprezzamento e gratitudine alla squadra italiana, i nostri nuovi rappresentanti ufficiali in Italia, Torino. Il team ha preso parte al seminario tenutosi in Francia, completando con successo un intensivo percorso di formazione e superando tutti i test necessari per raggiungere la Cintura Nera – 1° Dan. Congratulazioni per questo straordinario traguardo! Siamo orgogliosi e lieti di annunciare l'apertura della nostra nuova rappresentanza ufficiale in Italia, e auguriamo a Marco, a sua moglie Alexandra, alla Presidente Sonia e a tutta la squadra italiana un grande successo nel loro percorso, insieme al nostro. Questi individui incarnano davvero lo spirito della nostra organizzazione - persone di cuore e di anima, veri artisti marziali, dimostrando eccellenza sia nei valori interiori che nelle capacità professionali. Il loro calore, umiltà e energia positiva ispirano tutti noi e siamo certi che ogni studente che si unisce a loro sperimenterà un percorso di apprendimento e crescita potenziante e significativo. Con profondo rispetto e apprezzamento, Krav Maga – Sistema Avikzar”

Un ringraziamento speciale al Gran Maestro Yehouda Avikzar e a Thierry Armang, il rappresentante francese dell’Avikzar System che ha mostrato una capacità organizzativa di tutti gli eventi davvero impeccabile. Ringraziamo inoltre tutto il Team francese che nonostante la barriera linguistica ci hanno accolti con affetto facendoci sentire parte di una Famiglia.