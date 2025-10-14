Biella, weekend intensivo di Krav Maga con il Team KMUDS FOTO e VIDEO

Si è svolto sabato 4 e domenica 5 ottobre il weekend intensivo di Krav Maga organizzato da KMUDS (Krav Maga Ultimate Defense System), sezione specializzata in difesa personale dell’A.S.D. Fudoshin, affiliata all’Ente CSEN di Biella.

Per due giornate, dalle 9 alle 17.30, i membri del Team KMUDS si sono dedicati all’approfondimento di numerose strategie di difesa personale derivanti dal Krav Maga. Gli istruttori Giuseppe Platania, Marco Toniolo, Sonia Rampa e Alexandra Valciu hanno guidato i partecipanti con professionalità e competenza, favorendo l’apprendimento di tecniche utili e applicabili in situazioni reali.

I team leader, costantemente impegnati in aggiornamenti formativi, hanno maturato esperienza direttamente con importanti maestri israeliani come Moshe David Katz e Ron Engelman. Nel mese di novembre parteciperanno in Francia a un nuovo corso di aggiornamento per istruttori diretto da Yehouda Avikzar, figlio del leggendario Eli Avikzar ed erede dell’Avikzar System di Krav Maga. In questa occasione, Marco Toniolo, Sonia Rampa e Alexandra Valciu rappresenteranno l’Italia insieme ai referenti di Francia, Belgio e Germania.

Il Krav Maga, disciplina basata sulla reazione istintiva e sull’efficacia immediata delle tecniche, trae grande beneficio da percorsi intensivi come questo, che consentono di allenare corpo e mente in modo concentrato, ottimizzando tempi e risultati di apprendimento.

Il weekend ha visto un’ampia partecipazione e un clima di collaborazione, alternando momenti di grande impegno a fasi più distese. Tutti i partecipanti hanno potuto sperimentare concretamente la validità delle tecniche apprese, condividendo un’esperienza formativa e motivante.