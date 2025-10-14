Biella, weekend intensivo di Krav Maga con il Team KMUDS FOTO e VIDEO

Si è svolto sabato 4 e domenica 5 ottobre il weekend intensivo di Krav Maga organizzato da KMUDS (Krav Maga Ultimate Defense System), sezione specializzata in difesa personale dell’A.S.D. Fudoshin, affiliata all’Ente CSEN di Biella.Per due giornate, dalle 9 alle 17.30, i membri del Team KMUDS si sono dedicati all’approfondimento di numerose strategie di difesa personale derivanti dal Krav Maga. Gli istruttori Giuseppe Platania, Marco Toniolo, Sonia Rampa e Alexandra Valciu hanno guidato i partecipanti con professionalità e competenza, favorendo l’apprendimento di tecniche utili e applicabili in situazioni reali.
I team leader, costantemente impegnati in aggiornamenti formativi, hanno maturato esperienza direttamente con importanti maestri israeliani come Moshe David Katz e Ron Engelman. Nel mese di novembre parteciperanno in Francia a un nuovo corso di aggiornamento per istruttori diretto da Yehouda Avikzar, figlio del leggendario Eli Avikzar ed erede dell’Avikzar System di Krav Maga. In questa occasione, Marco Toniolo, Sonia Rampa e Alexandra Valciu rappresenteranno l’Italia insieme ai referenti di Francia, Belgio e Germania.
Il Krav Maga, disciplina basata sulla reazione istintiva e sull’efficacia immediata delle tecniche, trae grande beneficio da percorsi intensivi come questo, che consentono di allenare corpo e mente in modo concentrato, ottimizzando tempi e risultati di apprendimento.
Il weekend ha visto un’ampia partecipazione e un clima di collaborazione, alternando momenti di grande impegno a fasi più distese. Tutti i partecipanti hanno potuto sperimentare concretamente la validità delle tecniche apprese, condividendo un’esperienza formativa e motivante.