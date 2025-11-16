Karate, i “pulcini” Funakoshi protagonisti nel Trofeo Piemonte

Prima assoluta sui tatami di gara per gli Under 10 del Club Candelese Funakoshi Karate 1976, che si sono confrontati con i coetanei della regione nella 2a edizione del Trofeo Piemonte ottimamente organizzato da CSEN Piemonte a Caramagna, in provincia di Cuneo.

Impegnati nella specialità Kumite hanno tutti dimostrato una buona preparazione e sono riusciti a conquistare: oro con Nicolò Prassino; argento con Sofia Oliaro; bronzo con Alessandro Casarin, Leonardo Indelicato, Alessandro Guerriero, Alida Varesano e 5° posto per Carlo Clemente. In gara anche gli U12 che hanno offerto prove tecniche di buon livello con ottimi risultati: oro per Aurora Pavanetto e Luca Varesano; argento per Matteo Brasolin e Francesco Marasco; bronzo per Samuele Velati e Andrea Trotto.