CSEN Biella, formazione su due ruote: successo per il corso Istruttori & Guide Cicloturistiche FOTO

Tre giornate all’insegna della formazione, della passione per la bicicletta e della valorizzazione del territorio: dal 10 al 12 ottobre, l’ ASD EGB EvergreenBike, con il supporto dello CSEN – Comitato Provinciale di Biella, ha organizzato un corso dedicato a Istruttori e Guide Cicloturistiche, riservato ai tesserati CSEN.

Venerdì 10 ottobre si è svolta a Vigliano Biellese la parte teorica del corso, con lezioni frontali, approfondimenti tecnici e momenti di confronto tra i partecipanti. Sabato 11 e domenica 12 ottobre, invece, spazio alla pratica: i futuri istruttori e guide si sono cimentati in uscite sul territorio biellese, esplorando sentieri, percorsi naturalistici e situazioni reali di accompagnamento.

L’iniziativa ha visto una partecipazione attiva e motivata, con grande entusiasmo da parte dei corsisti e un’organizzazione impeccabile da parte dello staff EvergreenBike. Le giornate hanno rappresentato non solo un’occasione di crescita professionale, ma anche un momento di condivisione e promozione del cicloturismo come strumento di benessere, sostenibilità e scoperta del territorio.

Dallo CSEN Biella sono giunte le congratulazioni a tutti i partecipanti per l’impegno dimostrato e per aver contribuito alla riuscita di un evento che unisce sport, formazione e passione.