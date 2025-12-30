 / ECONOMIA

ECONOMIA | 30 dicembre 2025, 18:08

Oropa entra nel Gal Montagne Biellesi, Delmastro: "Grande opportunità per il territorio" VIDEO

"Dopo 15 anni di battaglie ce l'abbiamo fatta"

Oropa entra nel Gal Montagne Biellesi, Delmastro: &quot;Grande opportunità per il territorio&quot; VIDEO

Oropa entra nel Gal Montagne Biellesi, Delmastro: "Grande opportunità per il territorio" VIDEO

Da 57 Comuni, il Gal Montagne Biellesi da febbraio ne conta 58 e include tutte e 5 le valli. A completare questo puzzle è stata Biella, grazie a un importante lavoro di squadra, dove la Regione ha avuto un ruolo molto fondamentale.

A breve a Cossila San Grato verrà posato un cartello con l'indicazione "Area Gal". 

"Dopo 15 anni di battaglie ce l'abbiamo fatta - racconta entusiasta la Presidente Gal Montagne Biellesi Francesca Delmastro Delle Vedove -. Finalmente siamo riusciti a fare entrare nell'area Gal la conca di Oropa, la Rondolina, Vaglio Colma e anche la parte alta di Vaglio. Un'operazione che significa sviluppo, grandi opportunità per il territorio". 

s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore