Krav Maga, Team KMUDS porta in Italia "Avikzar System": sicurezza attiva e reazione istintiva FOTO

Dall’aggiornamento svolto in Francia, il Team KMUDS dell’A.S.D. FudoShin di Biella ha voluto portare immediatamente a tutti i praticanti italiani l’approccio funzionale al Krav Maga sviluppato dal Gran Maestro Yehouda Avikzar, 10° Dan e figlio del leggendario Gran Maestro Eli Avikzar, cofondatore insieme a Imi Lichtenfeld del Krav Maga e suo successore alla guida della formazione dell’IDF. L’Head Instructor KMUDS, Marco Toniolo, ha ricevuto direttamente dal Gran Maestro Yehouda Avikzar la nomina a referente italiano per l’Avikzar System e, insieme alle istruttrici Sonia Rampa e Alexandra Valciu, curerà la corretta diffusione del metodo in Italia.

Il sistema si basa esclusivamente su tecniche e strumenti realmente funzionali, adatti a chiunque, indipendentemente da altezza o peso. Non è necessario essere artisti marziali: per sua concezione originaria, il Krav Maga mira a mettere chiunque in condizione di difendersi da un’aggressione violenta. Impegno e volontà restano fondamentali, poiché ogni percorso che mira a risultati concreti richiede determinazione.

Alcuni aneddoti dalle formazioni: sfatare i miti

Durante i corsi capita spesso che, mostrando una tecnica di difesa o di uscita da una presa considerata dagli inesperti “quasi impossibile”, gli allievi si stupiscano della facilità di esecuzione quando applicata correttamente. Non è raro sentire commenti come: “Non mi hai tenuto abbastanza forte”. Da qui parte la ricerca – soprattutto da parte delle allieve – del compagno di pratica più grande e robusto per testarne l’efficacia.

Superare il “freezing”: la reazione istintiva che salva la vita

Un altro fenomeno frequente tra i principianti è la reazione iniziale di immobilità quando vengono afferrati: il cosiddetto “freezing”. Questa risposta, molto comune in situazioni reali, è potenzialmente pericolosa. Durante gli allenamenti di Krav Maga, gli stimoli proposti mirano proprio a risvegliare una reattività istintiva e indirizzarla verso una risposta utile alla sopravvivenza.

In palestra il freezing rappresenta una fase su cui si può lavorare, osservandola e correggendola; in strada, invece, potrebbe rivelarsi fatale. Dopo un numero sufficiente di esercitazioni, tutti i partecipanti imparano a reagire correttamente alle aggressioni simulate, costruendo una nuova mappa corporea e mentale di risposta agli stimoli—un meccanismo istintivo paragonabile alla reazione immediata che si ha quando si tocca un oggetto bollente.

Un sistema davvero per tutti

Le foto dei partecipanti testimoniano come il Krav Maga sia adatto a tutte le corporature. Proprio le persone fisicamente “normali” sono spesso quelle più esposte a prevaricazioni. Il Team KMUDS si riunisce una domenica al mese per consolidare in modo sicuro e progressivo le basi della reazione istintiva, elemento essenziale per affrontare un aggressore.

Collaborazione con AICP e il progetto “Orange the World”

KMUDS collabora inoltre con AICP – Associazione Italiana Coach Professionisti di Lazio, Umbria e Abruzzo – all’interno del progetto “Orange the World”. Martedì 9 dicembre si terrà una conferenza online dedicata ad aumentare la consapevolezza, offrire supporto alle vittime, prevenire la violenza e promuovere nuovi modelli di comportamento. Marco Toniolo interverrà portando la propria esperienza come Maestro di Karate e Head Instructor KMUDS (Krav Maga Ultimate Defense System).

Agire su sé stessi, sviluppando un atteggiamento e un comportamento fondati su un livello di “Sicurezza Attiva”, rappresenta il primo passo per diventare protagonisti della propria tutela.

Contatti

Email: kmudsinfo@gmail.com

Instagram: @krav.maga.kmuds

Facebook: Krav Maga Ultimate Defense System – “Avikzar System”