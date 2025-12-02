Aikido, ospite a Biella l'8° Dan Christian Tissier Shihan: circa cento i partecipanti FOTO

Si è regolarmente svolto, nella giornata di domenica 30 novembre, il previsto stage di Aikido, organizzato dalla Musubi ASD (affiliata CSEN e Progetto Aiki) e tenuto dal Maestro Christian Tissier Shihan, 8° Dan Aikikai di Tokyo, di nazionalità francese, uno tra i più rinomati docenti a livello internazionale, per la prima volta a Biella.

Vale la pena ricordare che, a inizio novembre, il Maestro Tissier ha ricevuto l’importante onorificenza Ordine del Sol Levante, Raggi d’Oro con Collare, attribuita dal governo giapponese proprio con la motivazione del suo contributo alla diffusione dell’Aikido.

L’evento ha visto la partecipazione di un centinaio di praticanti provenienti da Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Campania, Svizzera, Francia, Belgio e Portogallo, di ogni ordine e grado (cinture bianche, cinture nere fino al 7° dan, maestri responsabili di dojo, Shihan), che si sono validamente impegnati per 4 ore sui 300 metri di tatami allestiti per l’occasione nel salone principale della Società Ginnastica Lamarmora ASD in corso Rivetti a Biella.

Prosegue, con questa illustre presenza, la stagione di stage di Aikido previsti per il 2025/26 e promossi dalla Musubi ASD. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 22 febbraio 2026, con il ritorno della Maestra Micheline Tissier Shihan, 7° Dan Aikikai di Tokyo, per la seconda volta a Biella. Le iscrizioni sono già aperte.

Proseguono ovviamente i corsi regolari, con le consuete due lezioni settimanali (bambini, ragazzi e adulti) fino a giugno incluso, sempre presso la Società Ginnastica Lamarmora ASD in corso Rivetti a Biella. Per chi fosse interessato a provare questa affascinante arte marziale giapponese, è sempre possibile prenotare una lezione di prova.

Per ogni altra informazione:

Email: musubiasdbiella@gmail.com

Tel. +39 347 5206021