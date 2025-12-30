Dà fuoco a delle riviste e si allontana prima dell'arrivo di Carabinieri e Vigili del Fuoco

I Carabinieri nella giornata di ieri lunedì 29 dicembre sono intervenuti a Cerrione, in frazione Magnonevolo, in supporto ai vigili del fuoco, a seguito di un incendio appiccato in un terreno privato.
Secondo quanto riferito, le fiamme avevano interessato alcune riviste, già spente all’arrivo dei vigili del fuoco. Il proprietario del terreno, un soggetto già noto per episodi analoghi, avrebbe dato fuoco al materiale per poi allontanarsi dal luogo dopo la segnalazione effettuata ai soccorritori.
Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri Forestali di Sordevolo, che procederanno con gli accertamenti del caso in merito all’incendio.